"الزواج العرفي ستارتهن".. سقوط شبكة دعارة عبر الفيسبوك

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بتزعم جماعة إجرامية منظمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى وتحت ستار الزواج العرفى محدد المدة مقابل مبلغ مالى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، ويعاونها فى ذلك سيدتين إحداهما شقيقتها.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 4 سيدات من بينهن منشئة الصفحة المشار إليها، مقيمات بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في كمين أعد لضبطهن بدائرة قسم شرطة قصل النيل، وبمواجهتهن أقررن ثلاثة منهن بتكوين جماعة إجرامة تخصصت في إستغلال الفتيات من بينهن المتهمة الرابعة في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالى والترويج لنشاطهن عبر الصفحة المشار إليها على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، ويعاونهن سيدتين إحدهما مقيمة خارج البلاد.



وبمواجهة المتهمة الرابعة أقرت بقيام المتهمات الثلاثة بإستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى وأنها حضرت لإتمام النشاط الآثم، كما ضبط بحوزتهن 5 هواتف محمولة يحوى ثلاثة منهم رسائل ومحادثات خاصة بنشاطهن المؤثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.