التحفظ على 28 ألف عبوة أدوية ومستحضرات فاسدة بالإسكندرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة المنتزة اول بالاسكندريه، التحفظ علي 28 الف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر قبل ترويجها بالبلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل،وبدون ترخيص، كائن بالمنتزه أول، كميات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.
تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 28،855 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق،  تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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