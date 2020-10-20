محافظ القاهرة يتفقد ميدان التحرير وميدان سيمون بوليفار

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قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة تفقدية مسائية بدءاً من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل، بحيي السيدة زينب ومصر القديمة.



وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الطرق واستعواض الأرصفة وتوحيد منسوبها مع إخلائها تماماً من الاشغالات ودهان البلدورات، مع تقليم وتهذيب الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء، وإزالة أي تشوهات أو ملصقات على الجدران وإعادة طلائها ورفع كفاءة الانارة.



كما تفقد المحافظ كوبري المانسترلي الأثري بمنطقة منيل الروضة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الكوبري والتي تشمل رفع كفاءة الانارة وإضاءة الكوبري وفقاً للأصول الفنية وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ووضع الرخام في الأرضيات لإبراز الكوبري في مظهر جمالي وتدعيم الاسوار والحوامل القائمة على الخشب.



وقد أشاد المحافظ بحرص العاملين على استمرار العمل أثناء الليل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.