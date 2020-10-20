نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية للاعبين قبل مواجهة الرجاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:30 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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وجه نجم الزمالك السابق رسالة قوية إلى نجوم القلعة البيضاء قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحليم علي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "كنت خايف على أحمد عيد من مباراة الرجاء لكونه لقاء عصبي وتقيل بلغة الكورة ولكن غياب الجمهور كان عنصرا مساعدا له".

أضاف: "عيد قدم مباراة رائعة وتلك المباراة سوف تفيده كثيرا خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "كنت متفائل للغاية قبل مواجهة الزمالك والرجاء فالقوام الأساسي للفريق يعلم قيمة اسم الزمالك جيدا ويتحمل المسؤولية".

وختم حديثه قائلا:"ولكن يجب أن ينصب الجميع تركيزه في لقاء الإياب فالتأهل لم يحسم بعد والرجاء فريق مميز وسيقاتل في العودة للتأهل".



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نجم الزمالك السابق عبد الحليم علي دوري أبطال افريقيا اخبار الرياضة

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