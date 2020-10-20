الإمارات تعلن وفاة مستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، وفاة المستشار إبراهيم العابد، مستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام، عن عمر يناهز 78 عاما.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، نعت العابد الذي يعد أحد أبرز القيادات الإعلامية في الدولة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على (تويتر) "تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد رحمه الله ... خمسة عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم ... تعازينا لأهله وأحبابه وأصدقائه ولكافة الإعلاميين في دولة الإمارات.

ويذكر أن العابد، شغل منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، ومنصب المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، والمشرف على تحرير الكتاب السنوي لدولة الإمارات والكتيبات والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن إدارة الإعلام الخارجي.