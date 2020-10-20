المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إتفاقه مع لاعب الزمالك السابق من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وأتم ذئاب الجبال إتفاقهم مع أحمد داوودا لاعب وسط طلائع الجيش لمدة ثلاثة مواسم في صفقة إنتقال حر وهو الذي يجيد اللعب في مركز خط الوسط بالإضافة إلى مركز صانع الألعاب.









وشارك داوودا مع طلائع الجيش في الموسم الجاري خلال 13 مباراة نجح خلالهم في صناعة هدف وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة للزمالك مرة أخرى قبل أن تتراجع الإدارة عن فكرة ضمه.



