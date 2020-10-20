تفاصيل القبض على تاجر مخدرات بحوزته ٩٢ لفافة هيروين وسلاح في الدقهلية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر من ضبط شاب لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بواسطة قارب بالمياه.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز ميت غمر يفيد قيام شاب بالإتجار فى المواد المخدرة بواسطة قارب بالمياه دائرة المركز.
وبتقنين الإجراءات تم القبض على" حسن. م أ " - 27 سنة – بأرض الجزيرة وبحوزته أسلحة نارية للدفاع عن نشاطة المؤثر قانونا وبفحص المقبوض عليه تبين أنه من العناصر الخطيرة، والتى سبق اتهامه فى 7 قضايا "حيازة مخدرات وضرب" وأنه مقيم بإحدى قرى مركز زفتى فى الغربية، وضبطت القوة بحوزة المتهم طبنجة 9 ملى و10 طلقات من ذات العيار بجانب 92 لفافة هيروين وزنت 250 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبسؤاله اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة تجارته غير المشروعة والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإحالته للنيابة للتحقيق وتم حبسة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

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