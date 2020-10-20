تغيير موعد انطلاق منافسات الدوري التونسي الممتاز

سينطلق الموسم الجديد من منافسات الدوري التونسي الممتاز يوم 7 نوفمبر بدلا من يوم 24 اكتوبر الجاري وفقا لما أعلنه الاتحاد التونسي لكرة القدم.









وتجرى الجولة الأولى للمسابقة يومي السابع والثامن من نوفمبر فيما تجرى الجولة الثالثة عشرة الأخيرة لمرحلة الذهاب يومي 23 و24 يناير.









وحدد الاتحاد تاريخ 30 ديسمبر موعدا لمباراة الكأس الممتاز (كأس السوبر) بين فريقي الترجي بطل الدوري في الموسم الماضي والاتحاد المنستيري حامل لقب الكأس.