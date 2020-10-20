مكافحة الإدمان: تقدم 90 ألف للعلاج دليل على الثقة في الصندوق (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق يمتلك حاليًا 26 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة مقابل 5 مراكز قبل عام 2014، منوهًا بأن هذا يعكس قوة الإرادة في التعامل مع المرضى.

وأوضح "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 90 ألف تقدموا للعلاج من الإدمان منذ بداية العام، وهذا دليل قوي على الثقة في الصندوق.

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان: "المريض اللي بيجلنا بيتفاجأ أن دا مكان حكومي"، مشددًا على اهتمام الصندوق بإعداد كوادر علمية للرد على اتصالات المواطنين بالخط الساخن، ثم الكوادر المدربة لعلاج المرضى، مشيرًا إلى أنهم حريصين على الوصول لأفضل مستوى ممكن للمريض وعدم حدوث انتكاسة، منوهًا بأن هناك برنامج "بداية جديدة" يهدف لتدريب المتعافي وتوجيهه للحصول على قروض من بنك ناصر، وإقامة مشروعات خاصة به.

و قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" على مستوى الجمهورية بلغ 90804 مرضى إدمان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020؛ وهو ما يدُل على مدى التفاعل المجتمعي مع الخط والثقة في خدماته، وقد تم علاج 20% من إجمالي هؤلاء المرضى من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية.

وأكدت "نيفين القباج"، في تصريحات صحفية، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وضع خطة طموحة لتعميم خدمات علاج الإدمان بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 لتُلبي الطلب على الخدمة العلاجية والقضاء على قوائم الانتظار، كما سيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 مراكز علاجية نموذجية جديدة بمحافظات البحر الأحمر، بورسعيد، ومطروح، لنصل بعدد المراكز العلاجية إلى 26 مركزا علاجيا في 17 محافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن لمحافظة الفيوم، حيث‪أهدى ‬ رئيس جامعة الفيوم الوزيرة درع الجامعة تقديرًا لدورها الرائد في العمل الاجتماعي ودعم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والتعاون المثمر بين صندوق مكافحة الإدمان والجامعة، لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وتم التقاط صورة تذكارية لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم، وعمرو عثمان مساعد الوزيرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور ياسر مجدي حتاتة عميد كلية طب جامعة الفيوم.

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