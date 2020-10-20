محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال انتخابات مجلس النواب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤ و٢٥ من الشهر الجاري، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر
أكد راشد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين .

وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، مؤكدا على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وشدد المحافظ على مديرية الشؤون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.

واوضح محافظ الجبزة انه تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل ومراجعه كفاءه الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية .
كما وجه محافظ الجيزة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالوقوف على مسافة واحدة تأكيداً للحيادية والشفافية مع التأكيد على التشجيع للمشاركة فى الإنتخابات بفاعلية من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية .

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات مؤكدا انه واجب وطني يجب علي الجميع المشاركه فيه موجهاً جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلوهم في مجلس النواب .

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