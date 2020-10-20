حكم انجليزي: هناك ضربة جزاء لم تحتسب للرجاء أمام الزمالك

أشار ديرموت جالاجر الحكم الدولي الانجليزي السابق، إلى أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في لقاء الزمالك، وذلك ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.









وأكد الحكم الانجليزي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مجريات اللقاء أمس الأحد، ولكن الحكم تغاضي عن احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق المغربي".









واضاف، " حالة محمد عبدالغني لاتستحق أن تحتسب ركلة جزاء بشكل نهائي، خاصة وأن هذه الحالة اعتمد فيها حكم اللقاء على أن يد المدافع لم تتحرك وهذا نص القانون وبالتالي قراره صحيح".









وعن ركلة جزاء الوداد أمام الأهلي أكد على أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم على الشناوي صحيحة، خاصة وأن الأخير هو من اتجه إلى مهاجم الوداد، وبالتالي القرار سليم.









واختتم، " ركلة الجزاء التي تحصل عليها الأهلي صحيحة كذلك، بعد لمس اللاعب الكرة بيده وخروجها عن إطارها الطبيعي ".



