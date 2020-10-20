مجلس كلية العلوم بجامعة عين شمس يكرم الدكتورة منى طلعت لحصولها على جائزة المرأة التقديرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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كرم مجلس كلية العلوم بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد رجاء السطوحى
عميد الكلية الدكتور منى طلعت استاذة الفيزياء الحيوية المتفرغ بالكلية بحضور الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لحصولها على جائزة المرأة التقديرية قى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية لعام 2019.
حيث اهدى ا.د. محمد رجاء السطوحى عميد الكلية درع الكلية إلى ا.د. منى طلعت تقديرًا لمسيرتها العلمية ومساهمتها فى انشاء وتأسيس شعبةالفيزياء الحيوية لأول مرة بكلية العلوم جامعة عين شمس وكذلك انشاء معامل الطلاب للسنوات الأربع بالتجارب والكتب المعملية ووضع البرامج الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والقيام بعمل برامج للقياسات الكهروفسيولوجية من الأنسجة الحية والمساهمة فى انشاء وحدة الاشعاع والوقاية وذلك بالتعاون بين شعبتى الفيزياء الحيوية والفيزياء النووية، بالإضافة الى المساهمة فى تعريب العلوم وتأليف كتب علمية باللغة العربية
، اقامة قناة علمية بين جامعة عين شمس وجامعة ليفربول بانجلترا لطلاب الدكتوراة، والمشاركة فى انشطة علمية لخدمة المرأة والعلم والمجتمع وحضور مؤتمرات المرأة فى الفيزياء، العمل كمستشارة فنية لمؤسسة " التعليم أولا" وهى مؤسسة تهدف الى رفع الكفاءة المهنية والتربوية بالقطاع التعليمى الحكومى، والمشاركة بصالون ثقافى لمناقشة وضع مدارس " STEAM " بمصر لرعاية الموهوبين فى مجالى العلوم والرياضيات.

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