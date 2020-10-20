شوبير يكشف موقف نجم الأهلي من المشاركة في مباراة الوداد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر آخر إستعدادات النادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.









وفي تصريحات إذاعية قال شوبير: " من الصعب تواجد محمود كهربا في التشكيل الأساسي لمباراة الوداد لكنه من الممكن أن يتواجد على مقاعد البدلاء وفرصة مشاركته قد تكون في أضيق الظروف".









يُذكر أن الأهلي قد حسم موقعة الذهاب والتي جمعت الفريقان يوم السبت الماضي بالفوز على الوداد بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول وذلك على ملعب إستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.



