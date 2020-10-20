جامعة حلوان : مكتب العلاقات الدولية يعقد ندوة للتعريف بالمنح المقدمة خلال العام الجامعي 2020/2021

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
اية حمروشي
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عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني British Council برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويبينار علمي أونلاين Online Webinar مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب الدراسات العليا والباحثين بجامعة حلوان.

وتضمن الويبينار الذي عقد من خلال تطبيق زووم Zoom Application، التعريف بالمنح المقدمة خلال العام الدراسي 2020-2021 في إطار برنامج تشيفننج Chevening Scholarships الممول من حكومة المملكة المتحدة لدراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أحد الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة.

قام بتقديم الندوة الدكتورة نيفين شرف، مدير برنامج تشيفيننج بالمجلس البريطاني بمصر، وقد قدمت التعريف ببرنامج Chevening وكيفية التقدم له، والتغلب على صعوبات التقدم، وأوضحت مميزات البرنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الحضور وتوضيح شروط التقدم للمنحة.

اختتمت الأستاذ الدكتورميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية الويبينار بتوجيه الشكر للسادة الحضور والممثلين لكليات جامعة حلوان على مشاركتهم الفعالة وتشجيعهم على التقدم للمنحة المقدمة من المركز الثقافي البريطاني، كما أكدت على توفير الدعم الفني للتقدم من خلال مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان.

جامعة حلوان : مكتب العلاقات الدولية يعقد ندوة للتعريف بالمنح المقدمة خلال العام الجامعي 2020/2021
جامعة حلوان : مكتب العلاقات الدولية يعقد ندوة للتعريف بالمنح المقدمة خلال العام الجامعي 2020/2021
جامعة حلوان : مكتب العلاقات الدولية يعقد ندوة للتعريف بالمنح المقدمة خلال العام الجامعي 2020/2021
جامعة حلوان : مكتب العلاقات الدولية يعقد ندوة للتعريف بالمنح المقدمة خلال العام الجامعي 2020/2021

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