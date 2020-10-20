وزير الري "الجنوب سوداني" يزور المنطقة الاقتصادية لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
الفجر
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استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني "مناوا بيتر “ والوفد المرافق له بمقر الهيئة بالعين السخنة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات المشتركة وخاصة بالمنطقة الاقتصادية في ظل عمليات التطوير المستمرة في البنية التحتية ومنح مزيد من الحوافز والإعفاءات للمستثمرين، وكذلك الاطلاع على تجربة التنمية والمشروعات القومية التي تحظى باهتمام كبير لدى الجانب الجنوب سوداني.

وأبدى اللواء محمد شعبان سعادته باهتمام الحكومة الجنوب سودانية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار بها،وإطلاعهم على تجربة مصر في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط الدولتين، مشيدًا بالدور الذي تلعبه دولة جنوب السودان من دور محوري في بعض القضايا الإفريقية ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال اللقاء عرض نائب رئيس المنطقة الاقتصادية شرحًا تفصيليًا عن البنية التنظيمية والتشريعية وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات وسهولة في أداء الأعمال وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط، كما عرض أهمية التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومثيلاتها في إفريقيا خاصة بعد إنضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO.

وأكد اللواء شعبان على اهتمام القيادة السياسية المصرية وحرص الحكومة على تحدي كل الصعوبات وإنجاز بعض المشروعات القومية الكبرى والتي انعكست على مؤشرات التنمية الاقتصادية ووضعت مصر في مرتبة متقدمة ضمن الدول الناشئة ذات معدل النمو الإيجابي.

من جهة أخرى أكد "مناوا بيتر" على حرص بلاده لدعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة سيعقبها زيارة أخرى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان مشكلة من وزراء الزراعة، الكهرباء، والتعليم العالي، ووزارات أخرى بالسودان للاطلاع على تجربة مصر في عمليات تطوير البنية التحتية وبعض المشروعات الهادفة للنهوض بالاقتصاد القومي.

وعقب اللقاء قام الوفد بتفقد المنطقة الصناعية والتوسعة الجديدة للأرصفة بميناء السخنة والاستثمارات التي تقوم بها موانئ دبي العالمية بالميناء وزيارة مصنع جوشي-مصر داخل المنطقة.

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