محافظ القليوبية يبحث أخر مستجدات الأعمال بمحور شركات البترول بمسطرد

Advertisements

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بحى شرق وغرب شبرا الخيمة، لمتابعة مستجدات الأعمال بتطوير محور شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبرى مسطرد مع حى المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المرورى وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالى مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.



واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تركيب السور الحديدى على كورنيش ترعة الإسماعيلية بالقطاع الأول بمدينة الخصوص، حيث وجه بسرعة الانتهاء من القطاع بالكامل واستكمال أعمال الرصف بالاتجاهين، كما وجه أيضا برفع جميع التراكمات على جانبى الطريق، وكذا تسوية الطريق.



وتابع المحافظ، الجولة بالقيام بحملة لإزالة الإشغالات أعلى الطريق الدائري، حيث وجه بإزالة جميع الأكشاك التى تتعارض مع أعمال توسعة الطريق الدائري، كما تابع المحافظ الحملة بشارع أحمد عرابى حيث تم إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين وأمام المحلات التجاريه والكافيتريات والمطاعم، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإصدار قررات غلق لجميع المحال أو المنشآت المخالفة.



وأسفرت الحملة أسفل الطريق الدائرى بمسطرد عن ازالة ٣ أكشاك و9 فروشات ومحل عصير وإجلاء 12 بائع متجول وفصل ورفع ٥٠ وصلة كهربائية، وخلال الجولة وجه المحافظ بإزالة القمامة الموجودة بالشوارع، ومنع أى تراكمات وتخصيص سيارات لنقل القمامة من شارع أحمد عرابى وتفعيل إدارات المتابعة بالمدينة والأحياء لرصد أى مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.