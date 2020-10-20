ضبط 21 متهم لإتجارهم بالمواد المخدرة بمحيط عدد من المدارس والجامعات

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توصلت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن عن ضبط (21) متهم بمحيط عدد من المدارس والجامعات.







حيث تم ضبطهم بنطاق مديريات أمن (القليوبية - البحيرة – الإسماعيلية – الإسكندرية – السويس – أسيوط – أسوان)، وعثر بحوزتهم على كميات من المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.







تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (1 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش، وزنت (3،650 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيروين، وزنت (245جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (620جرام، كمية من مخدر الآيس، وزنت (120 جرام، (1630) قرص مؤثر على الصحة النفسيةوالعصبية، (320) قرص مخدر.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والجامعات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.

