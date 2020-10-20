ضبط 1740 قضية فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1740) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4211) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية)
 عن ضبط (192) قضية متنوعة.


أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1080) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2 قضية متنوعة).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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