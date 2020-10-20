القوى العاملة: 59 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 59 فرصة عمل علي مهن مختلفة بإحدى شركات الإعاشة.
وأشار الوزير إلي أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج  تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكداً أن شغل الـ 59 فرصة عمل  سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى . 
وأوضح الملحق العمالي عبد الحليم محمود لبيب القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أن المهن المطلوبة تتمثل في 9 مشرفين تغذية ،  ويكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس زراعة أو اقتصاد منزلي،  و 4 محاسبين ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، منهم 2 خبرة في التكاليف، ومحاسب ضرائب ، خبرة كبيرة بضرائب السوق السعودي ويفضل من عمل بمكاتب محاسبة بالسعودية ، و9 مندوبين مبيعات خبرة بمصانع المياه ومصانع المنظفات ، ومحامي خبرة وكفاءة عالية لا تقل عن 15 سنة بالسعودية ويفضل من عمل بمكاتب محاماة خلال فترة خبرته بالقضايا التجارية .
وأشار الملحق العمالي بجدة، إلي أن المهن المطلوب تشمل أيضا 4 طهاه ، (شيف ساخن وبارد) ، وفني هندسي ثلاجات ومعدات المطابخ ، و فني هندسي بوتاجازات ومعدات مطبخ ، ومشرفين مطعم (كابتن) ، و12 مقدم طعام (ويتر) ، 3 عمال شاي وقهوة ، وموظفين استقبال، ومدير قسم النظافة ، و6 عمال نظافة ، ومدير تسويق فندقي ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الفنادق والمطاعم، ورئيس حسابات فندقي  خبرة لا تقل عن 7 سنوات ، ومدير مالي فندقي  خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الفنادق .
ولفت القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إلي أنه لسهولة توصيل بيانات راغبى شغل الوظائف إلى المكتب العمالي تم نشر الإعلان عن الوظائف المتاحة على صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة على الفيس بوك.

 

أخبار تهمك

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

عبد الله السعيد يغلق الباب أمام الزمالك مجدداً

منذ حوالي 5 ساعات

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

حكم انجليزي: هناك ضربة جزاء لم تحتسب للرجاء أمام الزمالك

منذ 37 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف موقف نجم الأهلي من المشاركة في مباراة الوداد

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 12 ساعة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 5 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

07:40 ص

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

08:03 ص

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

07:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»