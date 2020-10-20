ألمانيا تسجل 6868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الثلاثاء، 6868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 373167 شخصا منذ بد تفشي الوباء.

وأعلنت الصحة الألمانية، تسجيل 47 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 9836 حتى الآن، وفقًا لآخر بيانات وإحصاءات "معهد روبرت كوخ" للأمراض المعدية.

وشددت السلطات الألمانية،الإجراءات الوقائية، حيث فرضت في بعض المدن وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة، وحتى في الطرقات والشوارع.

كما ألزمت السلطات في بعض المدن أصحاب المطاعم والمقاهي والحانات بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء، وتم تقليل عدد التجمعات المسموح بها ليصل إلى 20 شخصا فقط.



