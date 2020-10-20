ضبط 41قضيةأمن عام.. و 5761 قرص مخدر خلال24 ساعة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن ضبط 41قضيةأمن عام 5761 قرص مخدر.


تمكن فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (9) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – إكسسوارات – عقاقير طبية متنوعة) بلغت القيمة والتعويض المالى قرابة (2.5 مليون جنيه).

ونجح فى مجال الأمن العام، في ضبط (41) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية).

واستطاع في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1224) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط (4) قضايا بإجمالى (5761) قرص مخدر.

وقام في مجال تنفيذ الأحكام،  بتنفيذ (157) حكم قضائى متنوع.


جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



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