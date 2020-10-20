ضبط شخصين لغسـلهما 35 مليون جنيه حصيلة إتجارهما في الكيف

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

جيث قاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات
مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 35مليون جنيه تقريبًا.


جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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