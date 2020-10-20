انطلاق فعاليات دورة "تفنيد الفكر المتطرف " لأئمة نيجيريا بمنظمة خريجي الأزهر

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انطلقت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، فعاليات الدورة التدريبية لعدد 43 إمامًا وداعية من نيجيريا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الازهر عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.



تناقش الدورة عددًا من القضايا حول دور الأزهر الشريف في نشر العلوم، منهج البحث في الفقه الإسلامي، المذهبية الفقهية ودورها في حسم الفتاوي الدينية، ضوابط فهم النصوص الشرعية.



وأشار دكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر السابق والمستشار العلمي للمنظمة، إلي أن هذه الدورات تهدف لإعداد أئمة يحملون رسالة الإسلام السمحة وفكر الازهر الشريف، لنشر فكر البناء والتعمير، ومحاربة فكر التخريب والتدمير.



و طالب الأئمة بطرح كل مايدور في أذهانهم من تساؤلات وطرح القضايا المختلفة، مع ضرورة مواكبة العصر الذي نعيش فيه باستخدام دوائر ووسائل التواصل الاجتماعي، لمحاربة هذا الفكر الظلامي الذي تنشره جماعات الفكر المتطرف.



حضر الافتتاح الدكتور محمد المحرصاوى - رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر.