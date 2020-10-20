شاهد.. السيسي يوجه رسالة إلى خريجي الكليات العسكرية

ووجه "السيسي"، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2020، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الخريجين من الكليات العسكرية، "ألف مبروك وموفقين ودائما بصحة وسلامة وعافية وفتوة.. وفتوة لأجل خاطر بلادنا مصر وحمايتها، ربنا يوفقك ويحفظكم".





ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الكليات العسكرية يجب أن تدرس معنى الدولة، والحفاظ عليها والمخاطر التي تقابلها.