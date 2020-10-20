تجديد حبس مختل عقليا 15 يوما بتهمة قتل "مسن" أثناء الصلاة بالشرقية

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جددت نيابة أبو حماد، حبس مختل عقليا 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية بتهمة قتل "مسن" أثناء الصلاة، داخل مسجد بقرية الأسدية، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعدما ردد عبارات "أنا المهدي المنتظر، أنا نبي الله".



وكانت النيابة قررت في وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإيداعه إحدى الأماكن المخصصة؛ لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وتحديد مدى سلامة قواه العقلية من عدمه.



وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة "س. س"، 65 عاما، إثر إصابته بجرح طعني على يد مختل عقلي، أثناء أدائه صلاة الفجر، داخل مسجد بقرية الأسدية التابعة لدائرة المركز.



وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد؛ لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، برئاسة الرائد محمد درويش، رئيس مباحث المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص مختل عقليا "مشرد في الشوراع" في الأربعينات من العمر، اقتحم المسجد أثناء أداء عدد من المواطنين الصلاة وردد عبارات هذيان وأخرى، مثل "انا المهدي المنتظر.. أنتم مشركين.. أنا نبي الله"، وأخرج سلاحا أبيضا من بين طيات ملابسه، وسدد طعنة للمجني عليه، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.



وتمكن باقي المصلين من السيطرة عليه، ونقلوا المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي متأثرت بإصابته، وضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

