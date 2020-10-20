التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فيرينسفاروش في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء مباراة برشلونة ضد فيرينسفاروش والتي تجمع الفريقان على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة الأولى من دوري ابطال اوروبا.









ويسعى البلوجرانا إلى تحقيق البداية الجيدة في البطولة وتجاوز الخسارة التي تعرض لها الفريق الجولة الماضية في الليجا على يد نادي خيتافي.









ومن المُتوقع ان يدخل برشلونة المباراة على النحو التالي :-





حراسة المرمى: نيتو.





الدفاع: دست - بيكيه - لينجليت - سيرجي روبيرتو.





الوسط: دي يونج - بيانيتش - كوتينيو.





الهجوم: فاتي - ميسي - جريزمان.



