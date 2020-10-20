يوفنتوس يسعى لضم بوجبا

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في تدعيم صفوف الفريق بصفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









ويسعى يوفنتوس لتدعيم صفوفه بالدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.









وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن الفرنسي بول بوجبا أحد أبرز المطلوبين في نادي يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.









وتابع الموقع، أن مهمة يوفنتوس في ضم بوجبا ليست بالسهلة، ظل رغبة أكثر من نادٍ في ضمه، أبرزها ريال مدريد.









وأشار الموقع، أن مانشستر يونايتد صوب أنظاره نحو فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، في حال رحيل بوجبا خلال الفترة المقبلة.









وأوضح الموقع، أن مسؤولي ريال مدريد قد يحسمون صفقة بوجبا، بعد رغبة مانشستر يونايتد في ضم فالفيردي من صفوف الفريق.



