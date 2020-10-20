ميدو يكشف عن أكثر شيء قهره في مسيرته

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
ميدو
ميدو
الفجر الرياضي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، كواليس جديدة بشأن رحيله عن تدريب القلعة البيضاء في فترة سابقة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "بعدما حصدنا كأس مصر عام 2014 وكنا جهاز فني يتواجد به العديد من أولاد النادي على رأسهم عبد الحليم علي ومدحت عبد الهادي كنت أشعر بأننا نستحق فرصة خاصة أن أولاد النادي دوما يستحقون فرصة للعمل في الزمالك".

وأضاف: "بعد التعادل مع مازيمبي رحلت عن الزمالك وحزنت كثيرا".

وختم حديثه قائلا:"أكثر شئ قهرني إعلان إقالتي في التلفزيون كنت أشعر بأننا نستحق الرحيل بشكل أفضل من ذلك وكنت أعلم أن مجلس إدارة الزمالك يتفاوض مع حسام حسن منذ ثلاثة أشهر في الساحل ولم أتحدث".



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