أوائل الكليات العسكرية يهدون السيسي هدية تذكارية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أهدى أوائل خريجي الكليات العسكرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية تذكارية عبارة عن درع الكليات والمعاهد العسكرية، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية لعام 2020.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.

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