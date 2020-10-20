أوائل الكليات العسكرية يهدون السيسي هدية تذكارية

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أهدى أوائل خريجي الكليات العسكرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية تذكارية عبارة عن درع الكليات والمعاهد العسكرية، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية لعام 2020.



ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.