الذهب يتراجع 0.2 % قبيل الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
رويترز
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جرى تداول الذهب اليوم الثلاثاء في نطاق ضيق فوق 1900 دولار للأوقية (الأونصة) إذ ساد الحذر قبيل موعد نهائي لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وتراجع الذهب 0.2 بالمئة إلى 1901.10 دولار للأوقية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1904.50 دولار.

وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم "المعنويات المحيطة بالذهب ما زالت مؤقتة، مما يُبقى الذهب الفوري عند مستوى 1900 دولار تقريبا، إذ أن البعض... يواصل التعلق بأمل أن يستطيع الديمقراطيون والبيت الأبيض التوصل إلى اتفاق في المدى القريب".

وقال درو هاميل المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "يواصلان تضييق خلافاتهما".

وكتب على تويتر أن بيلوسي تأمل في أنه بحلول نهاية اليوم الثلاثاء سيكون هناك "وضوح" بشأن ما إذا كان من الممكن تمرير مشروع قانون التحفيز قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ويترقب المستثمرون الآن المناظرة النهائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يوم الخميس.

واستقر الدولار الأمريكي مقابل منافسيه، فيما هبطت الأسهم الآسيوية إذ عدل المستثمرون الانكشاف على المخاطرة مع الاقتراب من الانتخابات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.46 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 852.72 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2345.43 دولار.

 

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