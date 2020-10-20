الأسهم اليابانية تغلق منخفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الثلاثاء مقتفية أثر خسائر ول ستريت الليلة الماضية في حين يتابع مستثمرون بحذر ما إذا كان المشروعون الأمريكيون سيتمكنون من إبرام اتفاق بشأن حزمة تحفيز مع قرب نهاية المهلة المحددة لذلك.





ونزل المؤشر نيكي 0.44 في المئة مسجلا 23567.04 نقطة عند الإقفال في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75 في المئة ليسجل 1625.74 نقطة.





وقال متعاملون إن خسائر الأسهم استمرت في الجلسة المسائية مع انصياع المستثمرين لعمليات جني الأرباح ممتنعين عن تكوين مراكز قبل أحداث هامة من بينها الانتخابات الأمريكية ونتائج شركات في الداخل والخارج.





وأثناء الليل، أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على هبوط فيما بدأ مشرعون أمريكيون يجدون صعوبة في التوصل لاتفاق بشان حزمة تحفيز.





وكتب المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تويتر إن بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين "واصلا تضييق خلافاتهما" أثناء محادثة هاتفية.





وقالت بيلوسي إنها متفائلة حيال إقرار مشروع قانون لحزمة تحفيزية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ولكن ينبغي التوصل لاتفاق بنهاية اليوم الثلاثاء لتحقيق ذلك.





وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس سوني الذي صعد 1.83 بالمئة يليه فانوك.





وكان سهم سكك حديد شرق اليابان الأقل أداء بين الأسهم الرئيسية على المؤشر توبكس إذ انخفض 4.34 بالمئة وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي انخفض 3.23 بالمئة.



