تراجع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ أدت قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحاء القارة وشكوك بشأن تحفيز جديد في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية إلى كبح التفاؤل الناجم عن أرباح قوية من بنك يو.بي.إس السويسري وآخرين.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ليقتفي أثر ضعف في الأسواق الآسيوية.

وأعلنت أيرلندا عن إحدى أكثر القيود المتعلقة بكوفيد-19 صرامة في أوروبا أمس الاثنين، بينما فرضت إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قيودا لكبح انتشار الفيروس مما يثير مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي المحتمل.

واستأنفت الأسواق الأوروبية التي تديرها يورونكست التداولات بشكل طبيعي إذ تهدف الشركة المشغلة للبورصات لاستئناف كامل الخدمات بعد أن تعرضت إلى أعطال فنية في اليوم السابق.

واستقر المؤشر كاك 40 الفرنسي تقريبا في التعاملات المبكرة بعد أن جرى تعليق التداول عليه أمس الاثنين.

وكانت تقارير الأرباح نقطة مضيئة. وارتفع سهم يو.بي.إس السويسري 2.1 بالمئة إذ حقق قفزة 99 بالمئة في الأرباح الفصلية بفضل كثافة حجم التداولات في الأسواق العالمية.

وربح سهم سويدبنك السويدي 0.9 بالمئة إذ أعلن عن صافي ربح فصلي يفوق التوقعات بدعم من أداء قوي لسوق الأسهم والدخل من صافي العمولات.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يومين

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عبد الله السعيد يغلق الباب أمام الزمالك مجدداً

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ ساعة و 11 دقيقة

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

منذ حوالي 5 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

07:40 ص

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

07:46 ص

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

08:03 ص

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»