تراجع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
رويترز
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ أدت قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحاء القارة وشكوك بشأن تحفيز جديد في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية إلى كبح التفاؤل الناجم عن أرباح قوية من بنك يو.بي.إس السويسري وآخرين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ليقتفي أثر ضعف في الأسواق الآسيوية.
وأعلنت أيرلندا عن إحدى أكثر القيود المتعلقة بكوفيد-19 صرامة في أوروبا أمس الاثنين، بينما فرضت إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قيودا لكبح انتشار الفيروس مما يثير مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي المحتمل.
واستأنفت الأسواق الأوروبية التي تديرها يورونكست التداولات بشكل طبيعي إذ تهدف الشركة المشغلة للبورصات لاستئناف كامل الخدمات بعد أن تعرضت إلى أعطال فنية في اليوم السابق.
واستقر المؤشر كاك 40 الفرنسي تقريبا في التعاملات المبكرة بعد أن جرى تعليق التداول عليه أمس الاثنين.
وكانت تقارير الأرباح نقطة مضيئة. وارتفع سهم يو.بي.إس السويسري 2.1 بالمئة إذ حقق قفزة 99 بالمئة في الأرباح الفصلية بفضل كثافة حجم التداولات في الأسواق العالمية.
وربح سهم سويدبنك السويدي 0.9 بالمئة إذ أعلن عن صافي ربح فصلي يفوق التوقعات بدعم من أداء قوي لسوق الأسهم والدخل من صافي العمولات.