التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.


ومن المُنتظر أن يدخل الفريق الباريسي اللقاء بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: نافاس.

الدفاع: باكر - كيمبيمبي - ماركينيوس - فلورينزي.

الوسط: دراكسلر - هيريرا - جايا.

الهجوم: نيمار - مبابي - دي مباريا.

فيما سيلعب مانشستر يونايتد كالآتي :-

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: توانزيبي - لينديلوف - شاو.

الوسط: وان بيساكا - ماتيتش - بوجبا - تيليس.

الهجوم: فرنانديز - مارسيال - راشفورد.

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