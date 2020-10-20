ميرنا نور الدين: انطلاقتي الفنية كانت من مسلسل "فوق السحاب"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة ميرنا نور الدين،عن بدايتها الفنية الحقيقية التي كانت من خلال مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة قدمت من خلاله دور "سمكة" وكان من أصعب الأدوار .


قالت ميرنا نور الدين، خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائيه Dmc "أنها قدمت عددا من الأعمال قبل "فوق السحاب" منها مسلسلى "تحت السيطرة" و"سقوط حر, لكن بدايتها الحقيقة كانت من خلال مسلسل "فوق السحاب" والذي يعتبر أصعب ادورها.


وأشارت بإنها قدمت حكاية "حبيبتى من تخون" فى مسلسل "نصيبى وقسمتك" ونالت من خلاله ردود فعل قوية.

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