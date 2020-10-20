تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.60% في مستهل التعاملات
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% خاسراً 13.45 نقطة ليصل إلى مستوى 2195.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 50 مليون سهم محققة ما قيمته 47 مليون درهم من خلال تنفيذ 889 صفقة لعدد 28 سهماً.
وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.79%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.
وقفزت 7 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 3.41%، فيما تراجع 20 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.02%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.13%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.2 مليون ورقة بقيمة 12.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.49%.
وفي سياق متصل أعلن الإمارات الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث استمر المصرف بزيادة مبلغ مخصصات انخفاض القيمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تسببت بتسجيل صافي خسارة للمصرف بمبلغ 311 مليون درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2020، ولا تزال الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي تحافظ على مركزها السليم المدعوم بتغطية قوية ومعدلات جيدة من السوة ونسبة كفاية رأس المال، كما تلقى الإمارات الإسلامي طلباً قوياً على إصداراته القياسية للصكوك في سبتمبر.
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