تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.60% في مستهل التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% خاسراً 13.45 نقطة ليصل إلى مستوى 2195.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 50 مليون سهم محققة ما قيمته 47 مليون درهم من خلال تنفيذ 889 صفقة لعدد 28 سهماً.









وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.79%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وقفزت 7 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 3.41%، فيما تراجع 20 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.02%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.13%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.2 مليون ورقة بقيمة 12.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.49%.