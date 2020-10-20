نهائي دوري أبطال إفريقيا قد يشهد حضور جماهيري في حال تأهل الأهلي والزمالك

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وضع الأهلي والزمالك قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد والرجاء المغربيين، ذهاباً في دور نصف النهائي.


وأشارت تقارير صحفية إلى أنه في حال شهد النهائي قمة مصرية بين الأهلي والزمالك، فإن المباراة قد تشهد حضور جماهيري، في ظل إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.


وأكدت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيتخذ قرارا بحضور نسبة ولو قليلة من الجماهير في المباراة النهائية، المقرر لها يوم ٦ نوفمبر المقبل، وفقا لمصدر مسئول.


وأوضحت أن النسبة قد تكون 25% من سعة استاد القاهرة أو أقل، وذلك مناصفة بين طرفي النهائي، علما بأن السعة الفعلية لاستاد القاهرة 72 ألف متفرج.


وكان الأهلي فاز على الوداد بهدفين نظيفين، بينما انتصر الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، على أن تقام مباراتي العودة يومي الـ23 و24 من شهر أكتوبر الجاري.

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