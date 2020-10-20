مؤشر سوق البحرين يهبط 0.82% مع بداية التعاملات





إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.82% خاسراً 11.95 نقطة ليصل إلى مستوى 1449.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيممة 217.2 ألف دينار بحريني.









وهبط بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 53.71% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.5%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 5.91% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.33%.