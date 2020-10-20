ميرنا نور الدين تفاجئ إسعاد يونس بأكلة جلاش وجمبرى

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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فاجأت الفنانة ميرنا نور الدين، إسعاد يونس، بأكلة جلاش وجمبرى باستا داخل الاستديو،والتي قامت بطبخها هي والدتها من أجل إسعاد يونس.


وقالت ميرنا نور الدين، خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس "بما أن الكل بياكل هنا، في عزمتك على"جلاش وباستا جمبري "مشيراً بأنها لم تطبخ دائما،بينما قالت لها إسعاد يونس، هعملك حلقة اكل تاجي تاكلي معايا".


كما كشفت ميرنا نور الدين، بإنها مازلت تريد أن تحقق طموحات كثيرا خلال مشوارها الفني، لافتا إلى أنها مركزة على تقديم السينما الفترة المقبلة، التي لم تشارك بها.


وأضافت" بإنها تحب تقديم كل ماهو بعيد عن شخصيتها الحقيقة، موضحاً بإنه ليس هناك ممثله تريد أن تكون مثلها.

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