تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تبايت بأداء المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 21.630 نقطة ليصل إلى مستوى 5587.77 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.52% خاسراً 32.500 نقطة ليصل إلى مستوى 6186.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 1.970 نقطة ليصل إلى مستوى 4396.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4455.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 131.6 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7149 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي.