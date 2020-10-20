تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تبايت بأداء المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 21.630 نقطة ليصل إلى مستوى 5587.77 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.52% خاسراً 32.500 نقطة ليصل إلى مستوى 6186.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 1.970 نقطة ليصل إلى مستوى 4396.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4455.16 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 131.6 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7149 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي.
 
وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.11%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.98% يليه سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 2.94%.
 

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