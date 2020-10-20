"أديداس" تحتفل بمئوية محمد صلاح

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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يرتدي نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، حذاء جديدا في مباراة أياكس أمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها غدا.

وسيقوم صلاح بارتداء زوج خاص من أحذية أديداس في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بعد أن سجل الهدف الـ 100 مع ناديه ليفربول، في ديربي "الميرسيسايد" أمام إيفرتون، السبت.

وبات الفرعون المصري، اللاعب الـ17 الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات، وذلك منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادما من روما في صيف 2017.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة أديداس للألبسة الرياضية قررت الاحتفال بإنجاز صلاح، بابتكار نسخة مخصصة من أحذية كرة القدم X Ghosted لكي يرتديها هداف ليفربول في مباراة "الريدز" ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ضد أياكس يوم الأربعاء القادم.

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