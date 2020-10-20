تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط جني أرباح علي التجاري الدولي.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 11124.8 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1926.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2834.5 نقطة.


وأنهت البورصة المصرية تداولات  أمس الإثنين على تباين  بأداء المؤشرات بعد أن استهلت على مكاسب وصلت بالمؤشر الرئيسي للبورصة الي مشارف الـ  11200 نقطة ليقابل بجنى ارباح على التجارى الدولى ليهوى بالمؤشر 25 نقطة بتنفيذة واحدة فى الدقائق الأولى من التداول ليستمر بعدها الهبوط بانعكاس ذلك على معظم القياديات مع استمرار المؤسسات المحلية فى البيع لينضم لها المؤسسات الأجنبية و يغلق الرئيسي عند 11171 نقطة بتراجع 0.12% 


فيما أنهى  المؤشر السبعينى على ارتفاع بنسبة 0.13% عند  مستوي 19546نقطة،  بعد أن قلص معظم مكاسبه بمبيعات على معظم الاسهم الصغيرة و المتوسطة و بعض أسهم المضاربات التى هوت بنهاية الجلسة مع استمرار مبيعات الافراد المصريين تأثرت بسلوك المؤسسات المحلية البيعى منذ الأسبوع الماضى و ترقبا لظهور اسباب تلك المبيعات المتتالية و الغير مبررة مع وصول معظم الاسهم لمستويات سعرية متدنية ، و الذى جاء بقيم تداول منخفضة نسبيا بلغت 942 مليون جنيه بمخطط سيولة 44% للشراء . لتتراجع 91 ورقة مالية مقابل صعود 72 ورقة و ثبات 25 ورقة دون تغيير ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بنسبة 338 مليون جنيه مسجلا 623.906 مليار بجنيه . 

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