ميرنا نور الدين مطلوبة على جوجل والسبب؟

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
أماني سلام
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تصدرت الفنانة ميرنا نور الدين، صباح اليوم قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهورها أمس مع النجمة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة".


وكشفت ميرنا نور الدين، خلال الحلقة عن بديتها في عالم الفن، التي بدأت من خلال دور فتاة تدعي سمكة في مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة.


يشار إلي أن ميرنا نور الدين، يعرض لها حاليا مسلسل "حكايات بنات الموسم الخامس" والذي حقق نجاح كبير عبر السوشيال ميديا.

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