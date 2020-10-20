منة جلال تهاجم عضو فريق ستاند اب بسبب السخرية من إذاعة القرآن الكريم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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هاجمت الفنانة منة جلال، محمد أشرف عضو فريق ستاند اب كوميدي “النخبة”، وذلك بسبب الفيديو المُنتشر له من إحدى العروض التي يقدمها في حفل “جلوكال شو”، وسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم وطريقة حديث المذيعين بها قائلا “أكتر ناس بشوفها بطريقة غريبة هي الإذاعة بتاعة القراَن الكريم، دي أكتر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة لي مش عارف بيتكلموا.


وكتبت جلال، منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة ": “انت أهلك ربوك إنك تتريق علي مذيعي إذاعة القرآن الكريم إنت أهلك ربوك إنك عشان تضحك الناس على القرآن هو ده المحتوى اللي بتقدمه عيب على أخلاقك وتربيتك”.


وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة منه جلال، مسلسل" حودايت الشانزليزيه "الذي شاركت به قبل شهر رمضان المبارك وحقق نجاح كبير.

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