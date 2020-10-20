الشرطة العراقية تبدأ عملية تفتيش لنزع السلاح وفرض القانون في بغداد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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بدأت استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية تفتيش لنزع السلاح وفرض القانون في بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، دمرت قوة أمنية عراقية عددا من الأوكار التابعة لتنظيم داعش، وذلك في عملية أمنية نفذتها شمال غرب قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

 

وقال مصدر أمني، إن القوة الأمنية نفذت عملية تطهير واسعة في شمال غرب القضاء أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار التابعة للتنظيم، بالاضافة الى اعتقال عدد من المشتبه بهم.

 

وفي الأثناء نجا الناشط في الحراك الشعبي العراقي، محمد الكعبي من محاولة اغتيال ليل أمس باطلاق نار من عناصر مسلحة في ساحة الاحتجاج وسط محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

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