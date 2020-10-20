"الفلاى بورد" تجذب أنظار المشاهير وحمو بيك يغنى لأول مرة محلقا فى سماء الغردقة (صور)

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أصبحت لعبة الفلاى بورد أو كما يطلقون عليها "الرجل الطائرر" من أشهر الألعاب المائية التى اشتهرت مؤخرًا على سواحل البحر الأحمر، والتى استطاع لاعبى تلك اللعبة فى جذب انتباه السياح والمشاهير.



ودائمًا ما يحرص زوار مدينة السحر والجمال مدينة الغردقة، فى ممارسة تلك اللعبة تحت إشراف من قام بإدخالها المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، والتى نالت إعجابه الكثيرين.



وحرص مشاهير الفن على تجربة تلك اللعبة وتوثيقها، وكان من تلك المشاهير حمو بيك الذى كان حريصًا على تجربة تلك اللعبة واستطاع أن يغنى ولأول مرة محلقا فى سماء الغردقة بصحبة المدرب العالمي "مجدى عبد الغنى"، والذى جذب انتباه نزلاء الفنادق.



قال مجدى عبد الغني، أول لاعب فلاى بورد فى البحر الأحمر، أن الفلاى بورد تم اكتشافها فى عام 2010 فى فرنسا وتحديدًا فى مدينة مارسليا، حيث اشتعل حريق بالمدينة بمنطقة ملاصقة للبحر، فتم الاستعانة بموتوسيكل بحر وتم تركيب خرطوم مياه به لدفع المياه لإطفاء الحريق وعقب الانتهاء من الحريق، وعند قيام قائد الموتوسيكل البحرى بزيادة سرعته ارتفع لأعلى رجل الإطفاء الممسك بخرطوم المياه، موضحًا أنه منذ تلك اللحظة جاءت فكرة الفلاى بورد وتم استخدامها كلعبة مائية وتم تصنيع أجزائها من حذاء مثبت وخراطيم وقاعدة للثبات خلال الطيران.





وأوضح عبد الغنى، أنه شاهد لعبة الفلاى بورد قبل انتشارها فى فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، وقام بالتنسيق مع الشركة التى تقوم بعملية التدريب عليها فى فرنسا، وسافر وأقام هناك لفترة طويلة وأتقن اللعبة على يد مخترعها، وقام بشراء مستلزماتها وكان أول من لعبها فى البحر الأحمر، وأصبحت مصدر بهجة لجميع النزلاء فى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر.



وأشار عبد الغني، أن مكونات اللعبة عبارة موتوسيكل مائى بقوة لا تقل عن 250 حصان يعادل 1800 سى سي، وخرطوم على أن تكون قوة تحمله 600 بار، وحذاء على حسب حجم مقاس القدم للشخص الذى يقوم بممارسة اللعبة وخوذة للأمان ضد الصدمات، وجاكت نجاه، ثم يقوم المدرب بشرح طريق إستخدام اللعبة للشخص الممارس لكى يستطيع الاستمتاع باللعبة بشكل طبيعى وسهل.



وتابع:- أنه يقوم بتطوير نفسه بمستوى عالى من اللعبة والقدرة الكافية على التحكم فيها بشكل سهل وممتع ويقوم بتنفيذ عروض فى البحر لتنشيط السياحة فى المحافظة، مضيفا أنه تم تنفيذ هذه العروض داخل مارينا الغردقة وجميع الفنادق السياحية، ويقوم بتنفيذ عروض بحمامات السباحة بالفنادق، كنوع من أنواع الترفيه لنزلاء المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر.



وفى سياق متصل، دائما ما تسعى المنتجعات السياحية بإستضافة لاعب الفلاى بورد ليقوم بعرض شو فى حمامات السباحة الخاصة بالفنادق لإمتاع السياح الذين يتسابقون على ممارستها، حيث شارك فى اللعبة كثير من المشاهير الذين يزورون الغردقة.