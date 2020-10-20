ضبط عاطل سرق هاتف محمول من فتاة أعلى الطريق الدائري

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل سرق هاتف محمول من فتاة أعلى دائرى المعادى.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بقيام شاب بالقبض على عاطل خطف هاتف محمول من فتاة أعلى دائرى المعادى ينطلق قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين من خلال الفحص أن عاطل يستقل دراجة بخارية سرق هاتف من فتاة اثناء تواجدها أعلى الدائرى وكان يسير عكس اتجاه السيارات، وقامت الاهالى بمطاردته وتمكن شاب من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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