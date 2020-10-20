بيرلو: جوارديولا من أفضل المدربين وقدوة للجميع

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
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صرح المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو، بأن ،مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا مثال يحتذى به وقدوة لجميع المدربين.

وقال بيرلو في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: «جوارديولا قدوة لنا جميعا، إنه من أفضل المدربين، لقد شق طريقا يحتذى به المدربون الشباب الذين يحبون كرة القدم الهجومية، لكل شخص أفكاره ويرغب في تطويرها، لكنه بلا شك نموذج يحتذى به في المجال».

وصرح المدرب: «أحب أسلوبه القائم على الهجوم المستمر والذي يفرض أفضلية تمنحه دائما الكلمة العليا في المباريات، لا بد أن يكون هذا هدفنا في المستقبل».

وحول مواجهة دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال الثلاثاء علق: «وأنا على مقعد المدير الفني الضغط ملحوظ أكثر من وأنا لاعب، كنت أقرر في الملعب ما يجب أن أفعله في الكرة. على مقعد المدرب أنت مسؤول عن الإدارة ويفسر اللاعبون تعليماتك وفقا لمركزهم».

وبعد أن بات مدربًا ليوفنتوس أصبح بيرلو مدربًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي واجهه أكثر من مرة كلاعب، حيث أشار إلى أن هذه مسألة لم يكن يتوقعها على الإطلاق.

وصرح بيرلو: «إنها مسألة لم أتوقعها، لكن أنا سعيد بوجود أحد عظماء كرة القدم في فريقي ومشاهدته يتدرب ويلعب، إنها مسألة ممتعة، عمره 35 عاما ويلعب كصبي صغير بنفس الشغف والرغبة في التطور كل يوم. إنه قدوة للجميع».

ولن يتمكن بيرلو من إشراك كريستيانو في مواجهة دينامو كييف لأن اللاعب مصاب بفيروس كورونا المستجد ويقضي فترة العزل.

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