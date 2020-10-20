طلاب الكليات العسكرية يكتبون بأجسادهم أرقام دفعات الخريجين
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
هدى عبدالرازق
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جسد طلاب الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة مشاركة لزملائهم الخريجين من القسم النهائي، أرقام دفعات الخريجين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة لعام 2020.
ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.
ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.
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