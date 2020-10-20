الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.


الأهلي يتحرك لحسم صفقة سيرينو 
تحرك مسؤولو النادي الأهلي، لحسم صفقة المهاجم الأروجوياني سيرينو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


من جانبه فتح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خطوط تواصل مع إدارة صن داونز، لمعرفة طلبات الإدارة المادية بشأن التخلي عن سيرينو.


تحرك مسؤولو النادي الأهلي، جاء بناءا على رغبة المدرب موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول، الذي طلب ضم سيرينو بشكل نهائي.


ووعد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مسؤولي النادي الأهلي، بإنهاء صفقة سيرينو خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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