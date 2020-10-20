قائد تشيلسي: لدينا أزمة في خط الدفاع





كشف سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي الإنجليزي عن سبب تلقي فريقه لأهداف كثيرة في أوقات حاسمة من المباريات.





وخرج فريق المدرب فرانك لامبارد من مباراة واحدة دون أن تهتز شباكه في الدوري الممتاز هذا الموسم، وفقد عدة نقاط في التعادل بعدد كبير من الأهداف مع وست بروميتش ألبيون وساوثامبتون.





وأضاف أزبيليكويتا للصحافيين قبل مواجهة إشبيلية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا: "عندما يكون دفاعك متماسكاً فهذا يعطي دفعة للفريق بالكامل، ويجعل المهاجمين يصنعون الفرص".





وأضاف: "عندما تكون ضعيفاً دفاعياً.. نشعر أننا بحاجة لتسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة، يجب أن نحسن الأداء الفردي وتقليل الأخطاء واتخاذ قرارات جماعية أفضل، لن تقدم أداء رائعاً وتفوز 3-0 أو 4-0 في كل مباراة".





واهتزت شباك تشيلسي بالعديد من الأهداف بسبب أخطاء الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، الذي انضم للفريق اللندني في 2018 مقابل 80 مليون يورو (94.19 مليون دولار).





ومن المتوقع أن يواصل أريزابالاجا حراسة مرمى تشيلسي في ظل إصابة الحارس الجديد إدوار ميندي.



